Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о неонацистах эпохи пандемии коронавируса во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке. Об этом сообщает Al Jazeera.

По его словам, сегодня можно увидеть, как в Европе и США пытаются исказить историю Холокоста, сторонники превосходства белой расы «промывают мозги» людям и демонстрируют символы нацистов.

Он отметил, что пандемия коронавируса открыла новые пути для неонацистской деятельности. Гутерреш заявил, что пока из-за карантина все сидят дома, сторонники превосходства белых и неонацисты используют интернет для пропаганды и разжигания страха и ненависти, они пользуются состоянием тревоги у людей и социальной нестабильностью.

Таким образом людям предлагается превратиться в биологическое оружие, считает генсек.

Ранее сообщалось, что член конгресса США от штата Иллинойс, республиканка Мэри Миллер заявила, что лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер был прав в том, что «у кого есть молодежь, у того есть будущее».