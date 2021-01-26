РФПИ: «Спутник V» зарегистрируют в более чем 25 странах в ближайшее время

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в 25 странах. Его слова приводит «Интерфакс».

«Наша вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших пары недель она будет зарегистрирована в более чем в 25 странах», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ работает с каждой страной в индивидуальном порядке.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Алжире, Аргентине, ОАЭ, Палестине, Венесуэле и других странах.

Ранее сообщалось, что в Мексику поставят 24 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».