В Петербурге за взятки задержали начальника поликлиники МВД и еще пять человек

В Петербурге задержали начальника ведомственной поликлиники МВД, двух его заместителей и трех соучастников в рамках уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленобласти.

Всех шестерых фигурантов дела доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. В отношении них СУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки».

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности петербургского главка полиции.

По версии следствия, задержанные несколько лет получали взятки от сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, которые выходили на пенсию. За взятку им оформляли поддельную справку об инвалидности, которая была получена в ходе службы. По закону в связи с состояниям здоровья отслужившим полагалась страховая выплата в 1 млн рублей и другие льготы.

«По сведениям оперативников, стоимость одной справки составляла около 200 тыс. рублей. По предварительным оценкам, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности», — рассказали в полиции.

У фигурантов дела прошли обыски дома, также проводятся обыски на месте их работы. В ходе обысков были изъяты 4 млн наличными в долларах и евро, а также материалы, необходимые следствию.

Ранее в Петербурге за взятку задержали главврача НИИ уха, горла, носа и речи.