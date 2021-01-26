Взрыв произошел в Эр-Рияде

Взрыв произошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник, 26 января. Об этом информирует новостной портал «Хабр аль-аджиль».

Отмечается, силами противовоздушной обороны удалось поразить цель в небе, отразить воздушную атаку со стороны мятежников из радикального движения «Ансар алла» (хуситами) в Йемене, которые регулярно подвергают обстрелу города королевства.

Йеменская коалиция пока не сделала официального заявления по произошедшему.

Как сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Эр-Рияде, здание российской дипмиссии не пострадало.

«Мы слышали звук взрыва. В данный момент выясняются причины произошедшего. Посольство не пострадало», — рассказали в посольстве.

Это не первое подобное происшествие, которое произошло в Саудовской Аравии. В ноябре прошло года члены террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) устроили взрыв на военном кладбище в городе Джидда. В результате атаки пострадали несколько европейских дипломатов, которые пришли на церемонию по случаю празднования окончания Первой мировой войны.