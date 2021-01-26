СК: по итогам несогласованных акций 23 января возбуждено 20 уголовных дел

В России по итогам несогласованных акций 23 января возбуждено 20 уголовных дел. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном преступления квалифицированы по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследований задержаны причастные к преступлениям.

Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил, что в Москве были задержаны двое мужчин, подозреваемых в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января.