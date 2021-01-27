Археологии нашли неизвестный ранее науке древний порт у берегов Сирии

Археологи в ходе раскопок обнаружили древний порт у берегов Сирии, который ранее не был известен науке. Об этом сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков, передает РИА «Новости».

Предполагается, что этот порт принадлежит периоду римского правления — первому веку нашей эры. По словам Татаркова, ученые нашли остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны.

«Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке», — сказал он.

Помимо порта, также были выявлены три неизвестные до этого якорные стоянки, остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок.

Поднятые со дня моря находки были направлены в департамент древностей Тартуса.

Татарков отметил, что эти артефакты позволят в дальнейшем реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем.

Ранее сообщалось, что форт, построенный индейцами для защиты от русских, обнаружили на Аляске.