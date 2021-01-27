Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

Россия будет поставлять в Иран «Спутник V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Россия и Иран в ближайшие дни подпишут договор на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководитель администрации президента исламской республики Махмуд Ваези, пишет ТАСС.

«Мы приступили к переговорам с Россией... Я надеюсь, что сегодня или завтра будет подписан договор», — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Утром стало известно, что Центр имени Чумакова подаст документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.