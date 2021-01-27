Кремль: Путин и Байден поговорили про Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора поговорили про Алексея Навального.

«Да, она (ситуация с Алексеем Навальным. — «Газета.Ru») была затронута президентом США. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», — рассказал Песков.

По его словам, с российской стороны были представлены все необходимые разъяснения.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.