Руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков сообщил, что на Украине снесли один из последних памятников Ленину, находящийся на открытой территории. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, этот монумент стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области.

Как пояснил Поздняков, данный памятник был одним из последних в стране, который был «свергнут» («кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории»).

Он также отметил, что последний монумент Ленину расположен в селе Тимков Новоушицкого района Хмельницкой области. По словам главы организации, его снесут до конца следующей недели.

В 2020 году в Одесской области памятник Ленину переделали в монумент болгарину.