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Общество. Новости

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Роспотребнадзор раскрыл процент детей среди заболевших коронавирусом

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Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что примерно 8-10% среди всей заболеваемости новым коронавирусом приходится на детей, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что COVID-19 болеют дети всех возрастных групп.

«Максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13-15-летнего возраста», — сказал Горелов.

По его словам, тяжелая форма коронавирусной инфекции регистрировалась у 0,2% детей, в 49,9% случаев COVID-19 протекал в легкой форме, а в 32,3% случаев — бессимптомно.

Как сообщал оперштаб Москвы, дети в 1,5 раза чаще заражают коронавирусом членов семьи, чем взрослые.

По последним данным, в России выявлено уже 3 774 672 случая COVID-19, вылечились 3 202 483, скончались 71 076 человек.

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