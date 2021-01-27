Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Часы Судного дня не перевели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Стрелки символических часов Судного дня, указывающих на угрозу ядерной катастрофы, оставили на той же отметке, что и в прошлом году. Об этом сообщается на странице американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в Twitter.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня без изменений. До полуночи 100 секунд», – указано в сообщении.

В начале 2020 года стрелки часов были переведены вперед, на 23.58 и 20 секунд. Таким образом до полуночи, которая означает ядерную катастрофу, осталось ровно 100 секунд. Ученые отметили, что такое положение стрелок является самым близким к «полуночи» с момента создания проекта в 1947 году.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.