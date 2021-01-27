Эпидемиолог заявила о риске тяжелого течения COVID-19 у всех возрастных групп

Заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что риски тяжелого течения коронавируса нового типа есть для всех возрастных групп, передает РИА «Новости».

По ее словам, последние два месяца специалисты отмечают, что тяжелое течение COVID-19 стало характерно и для людей более молодого возраста. При этом риск заражения с риском тяжелого течения теперь является характерным для всех возрастных групп, указала эпидемиолог.

Понежева также рассказала, что уже определены критерии тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при коронавирусной инфекции.

«В зависимости от степени тяжести состояния пациента уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, характеризующие каждую степень тяжести», — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших COVID-19.