Эксперт: международные исследования помогают сравнить российскую систему образования с зарубежными

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за увлеченность международными исследованиями качества российского образования.

«Меня очень насторожила ваша увлеченность международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ», — сказала она в ходе «Правительственного часа».

Со спикером Совфеда не согласен директор ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» Сергей Станченко. По его словам, международная оценка — это лишь инструмент, и он не может диктовать, куда двигаться системе образования.

«Международные исследования изучают несколько аспектов качества образования. В некоторых из них наша система оказывается более чем успешной, а в некоторых — нет. Например, в тех, в которых выясняется способность применять знания на практике» — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Кроме того, продолжил Станченко, международные исследования помогают сравнить российскую систему образования с зарубежными.

«Этот инструмент дает нам не только возможность оценить то, насколько мы продвинулись в той или иной сфере, но и возможность провести сравнение с другими странами и перенять их положительный опыт, избежать негативный», — заключил он.