В РФ увеличилось число пациентов с тяжелой формой коронавируса

Доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева сообщила об увеличении числа россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением коронавируса, передает РИА «Новости».

По ее словам, за последние два месяца число таких пациентов выросло на 3%.

«Они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%», — сказала Понежева.

Согласно последним данным, в России выявили уже 3 774 672 случая COVID-19, выздоровели 3 202 483 человека, скончались 71 076 пациентов.