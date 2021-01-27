Власти Москвы напомнили о масочно-перчаточном режиме в барах

Ношение масок и перчаток в московских барах остается обязательным, в том числе и на танцполе, напомнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Перчаточно-масочный режим никто не отменял <...> танцевать может быть и неудобно, зато безопасно», – заявил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, для заведений общепита сохраняются ограничения на количество посетителей, обязательным остается соблюдение безопасной дистанции между гостями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение, в соответствии с которым столичные заведения общественного питания, в том числе бары и клубы, могли работать только до 23.00.