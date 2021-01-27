Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Павильон автомобильной компании УАЗ на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства &laquo;Интерполитех&nbsp;- 2016&raquo; в Москве Павильон автомобильной компании УАЗ на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства &laquo;Интерполитех&nbsp;- 2016&raquo; в Москве

Росгвардия опровергла данные о продаже сыном главы ведомства дома в Барвихе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова не владеет элитным домом в Барвихе и не имеет отношения к его продаже, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству», – заявил Грибакин.

Представитель ведомства назвал публикации о продаже элитного дома якобы сыном Золотова «очередной провокацией», целью которой является очернение Росгвардии и ее руководства.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.