Росгвардия опровергла данные о продаже сыном главы ведомства дома в Барвихе

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова не владеет элитным домом в Барвихе и не имеет отношения к его продаже, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству», – заявил Грибакин.

Представитель ведомства назвал публикации о продаже элитного дома якобы сыном Золотова «очередной провокацией», целью которой является очернение Росгвардии и ее руководства.