Олег Навальный задержан после обыска в Москве

Брат основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Олег Навальный после обыска квартиры в Москве задержан на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на юриста ФБК Ивана Жданова.

«Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 27 января прошла серия обысков по делу, возбужденному по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после несанкционированной акции протеста в Москве.

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. В Федеральной службе исполнения наказаний разъяснили, что задержание проводилось на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.