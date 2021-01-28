В России запретили ретушировать фотографии для паспортов

Новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов вступил в силу, вводится запрет на обработку и ретуширование фотографий для документа. Об этом сообщает «Российская газета».

«Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств — уточненные требования к фотографии для документа. По новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого».

Новые правила запрещают использование цветных контактных линз при фотографировании для получения паспорта. Запрещаются снимки в форменной одежде.

Также нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.