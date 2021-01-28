Филиппины одобрили экстренное использование вакцины AstraZeneca

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин одобрило экстренное использование вакцины от коронавируса британско-шведского консорциума AstraZeneca («Астразенека»). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Эрика Доминго.

«Принято решение, что все условия для разрешения использования (вакцины) в чрезвычайных ситуациях присутствуют», — заявил он.

Вакцина от AstraZeneca стала вторым препаратом от коронавируса на Филиппинах, получившим разрешение на экстренное применение. В середине января филиппинский регулятор одобрил экстренное применение вакцины компании Pfizer и BioNTech.

Власти Филиппин ранее договорились о закупке 17 млн доз вакцины AstraZeneca. Первая поставка препарата ожидается в мае.