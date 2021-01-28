На Пермском пороховом заводе произошел пожар, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате пожара на территории Пермского порохового завода в четверг, 28 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства безопасности Пермского края.

Отмечается, что о пожаре стало известно в 08.30 (06.30 мск). Инцидент произошел на заводе, расположенном на улице Гельперина.

В тушении пожара были задействованы 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 61 человек 12 единиц техники.

В 09.22 (07.22 мск) спасателям удалось ликвидировать пожар. По предварительным данным местного минздрава, пострадали трое мужчин, они госпитализированы в ожоговый центр.

Ранее сообщалось, что после пожара на заводе в Уфе возбудили уголовное дело.