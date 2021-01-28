Заммэра: в Москве снижается заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом и число госпитализируемых с инфекцией пациентов в Москве устойчиво снижаются. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, благодаря этому удалось вернуть к прежней работе еще пять стационаров на 2,2 тыс. коек, которые использовались как временные стационары для зараженных COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве с начала пандемии выявлено 919 662 случая коронавируса, от инфекции скончались 13 175 пациентов, вылечились 791 320 человек.

Ранее сообщалось, что бюджет Москвы потерял 700 млрд рублей из-за COVID-19 в 2020 году.