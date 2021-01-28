Эпидемиолог призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19

Завафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико обратился к гражданам и представителям власти с призывом извлечь уроки из пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, изменения в эпидемиологической ситуации показали важность укрепления инфраструктуры здравоохранения.

Кроме того, эксперт указал на приоритетность установления системы мониторинга распространения инфекций на глобальном уровне.

Брико подчеркнул, что если человечество не извлечет для себя уроки, то последствия следующей пандемии могут стать более разрушительными.

Днем ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила снижение уровня заболеваемости и госпитализаций с короанвирусом в Москве.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».