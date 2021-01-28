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Общество. Новости

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Песков заявил о многочисленных нарушениях закона на несанкционированной акции в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время несанкционированной акции в Москве были зафиксированы многочисленные случаи нарушения закона. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, теперь правоохранительные органы занимаются проведением оперативно-следственных действий. Он подчеркнул, что они выполняют свою работу.

«Мы высказывали свою обеспокоенность перед тем, как произошли эти события», — добавил Песков.

Ранее 24 января представитель Кремля заявил, что участниками незаконных протестных акций становится меньше людей, чем тех, кто поддерживает президента России Владимира Путина.

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