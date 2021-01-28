Часть ограничений по COVID-19 отменили в Севастополе

Власти Севастополя отменили введенные ранее ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Так, театры, кинотеатры и музеи смогут возобновить работу с 1 февраля, заполняя залы и помещения на 30%.

Кроме того, туристы смогут заселяться в гостиницы без справок об отсутствии коронавируса.

Губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что также свою работу могут возобновить заведения общепита, однако они обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора.

По его словам, власти разрешили проведение корпоративов и мероприятий численностью до 15 человек.

В среду, 27 января, московские власти сняли ограничения на работу ресторанов и клубов в ночное время.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».