Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск по делу о мошенничестве

Бывший глава центра ядерной медицины Олег Козин был объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича», — сказал собеседник агентства.

По его словам, он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

Как сообщил источник, в Хорошевском суде Москвы уже заочно арестовали Козина.

Подробности дела не приводятся.