Синоптики предупредили о резком похолодании в ЦФО

В Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы, 6 февраля, начнется резкое похолодание, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она сообщила, что температура днем 6 февраля будет опускаться до 17 градусов мороза, что на два-четыре градусов ниже нормы.

Синоптик отметила, что 6 февраля похолодание «охватит» весь ЦФО.

«В Москве к воскресенью температура еще понизится — будет уже отставание от нормы на 3-5 градуса», — сказала Морозова.

Она добавила, что температура в период похолодания в регионах ЦФО будет в диапазоне 22-13 градусов мороза ночью и минус 10-17 градусов днем.