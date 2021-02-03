РФ готова начать испытания антитела, нейтрализующего COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил в интервью газете «Аргументы и факты», что результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро будут направлены в Минздрав России.

«Сотрудники Института биоорганической химии РАН совместно с китайскими коллегами предложили оригинальное терапевтическое нейтрализующее антитело», — сказал глава РАН.

Сергеев отметил, что такое антитело «полностью выключает способность вируса» попасть внутрь клетки.

По его словам, результаты исследований передадут в министерство для получения разрешения на клинические испытания на больных коронавирусом, у которых также есть ряд сопутствующих заболеваний, в том числе диабет.