Склад автозапчастей горит на площади 3,5 тысячи «квадратов» в Красноярске

Крупный пожар начался на складе автозапчастей в Красноярске, его площадь достигла 3,5 тысячи кв. м, произошло обрушение кровли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управления МЧС России.



«Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Объявлен ранг пожара №3. Площадь пожара возросла до 3 500 кв. м», – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, на данный момент газодымозащитная служба выясняет, если ли на складе люди, принято решение о вводе на место пожара резервной техники.

2 февраля пожар произошел в детском доме в Москве, из здания были эвакуированы 50 человек. Возгорание оперативно ликвидировали.