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Общество. Новости

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Дания намерена ввести цифровые «корона-паспорта»

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Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства достигли соглашения с кабмином о введении цифровых «корона-паспортов» с информацией о вакцинации от COVID-19, передает ТV2 со ссылкой на источники.

Власти рассчитывают, что это даст возможность частично возобновить деловую жизнь страны.

По данным телекомпании, нововведение будет представлено уже 3 февраля. Ввести в обращение такие документы планируется через месяц. В первую очередь это каснется тех, кто совершает деловые поездки.

Дания продлила до 28 февраля ограничения, введенные из-за коронавируса.

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