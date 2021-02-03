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Общество. Новости

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Тушение пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске, 3 февраля 2021 года Тушение пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Красноярске, 3 февраля 2021 года

Глава МЧС поручил создать комиссию для выяснения причин пожара в Красноярске

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Глава МЧС Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию для расследования причин крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске, при котором пропали несколько пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

На место происшествия будет направлена группа специалистов центрального аппарата ведомства во главе с заместителем министра Ильей Денисовым, рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что трое пожарных пропали во время тушения пожара площадью 3,5 тысячи кв. м на складе автозапчастей в Красноярске.

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