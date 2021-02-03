Задержания начались на акции протеста у парламента Армении

Полиция начала задерживать участников акции протеста у здания парламента Армении, сообщает ТАСС.

Митингующих задерживают за неподчинение законным требованиям полиции, указано в сообщении. Среди задержанных – представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Участники акции выступают против инициативы правящей фракции «Мой шаг» о внесении поправок в судебный кодекс и создании нового института судей для выбора мер пресечения.

Ранее следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства.