В Москве за сутки выявили минимальное с 24 сентября число случаев коронавируса

В Москве зафиксировали минимальное с 24 сентября число новых случаев коронавируса за сутки — 1 545. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.

Также за 24 часа в столице умерли из-за коронавируса 65 человек, выздоровел 5 221 пациент.

С начала пандемии в городе было выявлено 935 355 случаев инфекции, из них 829 844 пациента вылечились и 13 634 человека умерли.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировали 3 901 204 человека с коронавирусом в 85 регионах, вылечились 3 365 367 человек, умерли 74 684 пациента. В мире обнаружено 103,8 млн заболевших коронавирусом, из них выздоровели более половины заболевших — 57,6 млн человек, число летальных исходов — 2 253 565.

Ранее ТАСС сообщал, что число привившихся от коронавируса нового типа в мире превысило число заболевших за весь период пандемии.