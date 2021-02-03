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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ о результатах деятельности за 2018 год, 17 апреля 2019 года Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ о результатах деятельности за 2018 год, 17 апреля 2019 года

Медведев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов РФ

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Ситуация с распространением коронавируса нового типа стабилизируется в большинстве регионов России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом ситуацию [с коронавирусом] удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется», — отметил Медведев.

За минувшие сутки в России выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подтвердили у более чем 3,9 млн россиян, из них более 74 тысяч — скончались.

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