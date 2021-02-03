Производство «Эпиваккороны» в первом полугодии должно достигнуть 5 млн доз

| Бернст Ю.

Объем производства российской вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона» к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 млн доз, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

С июня в стране должны выпускать не менее 1,5 млн «Эпиваккороны», сообщил Медведев.

Он также рассказал, что со второго полугодия в гражданский оборот планируется выпускать не менее 18 млн доз «Спутник V» в месяц.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в 2021 году Россия обеспечит вакциной «Спутник V» около 700 млн человек.