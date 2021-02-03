В ОП оценили решение о замене Навальному условного срока на реальный

Решение Симоновского суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным является правомерным, сообщил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

«Решение суда должно рассматриваться исключительно в правовом поле. Мы знаем, что по статистике в России ежегодно фиксируются порядка 15 тыс. случаев перевода условного наказания в реальное. Поэтому постановление суда о замене меры пресечения лежит в рамках закона», — заявил он «Газете.Ru».

Вместе с тем эксперт указал на характерную деталь, озвученную в ходе прений на этом судебном процессе.

«Вчера Навальный обозначил себя как предпринимателя, тем самым подтвердив, что дело является не политическим, а экономическим», — заключил Комков.