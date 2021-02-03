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Общество. Новости

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Сотрудники Росгвардии в медицинских масках во время проверки соблюдения домашнего режима на одной из улиц в Москве. Сотрудники Росгвардии в медицинских масках во время проверки соблюдения домашнего режима на одной из улиц в Москве.

Задержан распыливший газ в лицо росгвардейца на незаконной акции 31 января

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В Москве задержали участника несогласованной акции 31 января, который распылил газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, он признал свою вину, рассказали в ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе несанкционированной акции, прошедшей в Москве 31 января, пострадал росгвардеец. На площади трех вокзалов ему в лицо распылили газ из баллончика.

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