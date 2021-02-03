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Общество. Новости

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Работа пожарных, 4 ноября 2016 года Работа пожарных, 4 ноября 2016 года

Мэр Красноярска подтвердил гибель трех пожарных и рабочего при возгорании на складе

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Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил данные о гибели трех пожарных и работника при возгорании на складе автозапчастей. Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

«Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти», — сообщил Еремин.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что на месте пожара сейчас работают три крана, почти 170 человек и более 50 единиц техники.

Произошло обрушение кровли склада по всей площади, добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что на складе автозапчастей в Красноярске произошло возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего.

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