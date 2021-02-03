Верховный суд сохранил взыскание 88 млн рублей с Навального и ФБК**

Верховный суд решил не изменять постановление о взыскании 88 млн руб. с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)* и юриста фонда* Любови Соболь по иску ООО «Московский школьник». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение по иску ранее было вынесено тремя нижестоящими инстанциями.

Так, судом была отклонена жалоба ответчиков, которые просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка», — сказано в тексте определения суда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального.

В 2019 году суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «Московский школьник» тезисы из видеоролика Навального. Оппозиционера обязали удалить публикацию и видеоролик, посвященные организации школьного питания в столице, и выплатить порядка 88 млн рублей убытков в виде упущенной выгоды.

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг оппозиционера Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) перед компанией «Московский школьник» в размере 87,6 млн рублей.

Теперь бизнесмен планирует взыскать эти средства с Соболь и ФБК. Он также заявил, что если Навальный выздоровеет, то «должен ответить по всей строгости российского закона».