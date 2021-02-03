Полицейский избил инспектора ДПС в Карачаево-Черкессии

Полицейский избил инспектора дорожно-патрульной службы в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 января в станице Кардоникской Зеленчукского района республики. Водитель Lada Vesta, являясь сотрудником МВД по КЧР, после остановки автомобиля избил инспектора ДПС.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В МВД по КЧР пояснили, что за рулем находился сотрудник ОМВД России «Карачаевский», у него наблюдались признаки опьянения. Инспектор ДПС потребовал пройти медицинское освидетельствование, на что полицейский отреагировал агрессивно. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее сообщалось, что пьяная стычка ОМОНа и СОБРа в Чечне закончилась стрельбой.