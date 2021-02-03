Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины Росгварди на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в воскресенье, 31 января.

В полицейском главке отметили, что задержанным стал 26-летний мужчина, который подозревается в «поджоге колеса служебного автомобиля».

Ранее в Москве полиция задержала участника незаконной акции протеста, который распылил газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Инцидент произошел на площади трех вокзалов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.