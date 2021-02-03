ВОЗ: носить маски и соблюдать дистанцию придется и после отмены мер по COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что масочный режим и социальную дистанцию придется соблюдать и после снятия жестких ограничительных мер.

«Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович отметила, что даже при значительном снижении уровня заболеваемости коронавирусом не стоит расслабляться, поэтому соблюдение масочного режима и социальной дистанции продолжится.

В России коронавирус подтвержден у 3 901 204 человек, за последние сутки было выявлено 16 474 случая заражения.

Ранее иммунолог назвал срок отмены масочного режима в России.