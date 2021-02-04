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Общество. Новости

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На Украине могут ввести графики аварийного отключения света

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На Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля для ТЭС, это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», — говорится в сообщении.

Регулятор уточняет, что по состоянию на 31 января 2021 года на складах ТЭС запасы топлива уменьшились до 436,8 тысяч тонн, или в 5,7 раза с ноября 2020 года.

«Сорок восемь процентов запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской ТЭС», — говорится в сообщении.

Ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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