СМИ: Бразилия готова закупать вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Бразилии готово приступить к переговорам о приобретении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее письмо первый замглавы ведомства Элсиу Франку направил в адрес руководства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) фармацевтической компании União Quimica.

Там говорится о «большом интересе» к «Спутнику V» и о готовности Минздрава «начать официальные коммерческие переговоры с компанией о возможности приобретения партий вакцины в целях скорейшего расширения предложения препаратов для иммунизации населения Бразилии».

По данным агентства, Минздрав Бразилии подтвердили направление письма, но министерство отказалось комментировать его содержание.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят в феврале в Китае, а в марте — в Бразилии.