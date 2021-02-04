В Хабаровске телефонного террориста приговорили к четырем годам колонии

Суд города Хабаровска приговорил местного жителя к четырем годам колонии за ложную информацию о взрывном устройстве в самолете. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, 35-летний мужчина в сентябре 2021 года сообщил о том, что в хвостовой части одного из самолетов на стоянке в хабаровском аэропорту якобы заложено 2 кг тротила.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений»).

Отмечается, что с осужденного взыскали ущерб, причиненный ложным вызовом о готовящемся взрыве.