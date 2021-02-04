Движение на участке «фиолетовой» ветки метро Москвы приостановили из-за проверки

Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на столичный Дептранс.

«Нет движения поездов на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии в связи с необходимостью проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров попросили пересесть на наземный транспорт или МЦД-2.