В Германии рассказали об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»

Россия смогла удивить Запад впервые за более чем полвека, выпустив вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет обозреватель издания Welt Жак Шустер.

Как пишет Шустер, Россия почти ничем не могла удивить Европу и США с технической точки зрения с октября 1957 года, когда Советский Союз запустил искусственный спутник Земли.

«Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами», — написал он.

Он отметил, что публикация результатов третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» подтвердила эффективность препарата.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.