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Общество. Новости

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Сергей Максимишин Сергей Максимишин

Умер замглавврача омской больницы, где лечили Навального

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Умер замглавврача по анестезиологии и реанимации омской больницы скорой помощи №1 Сергей Максимишин. Об этом сообщили в Минздраве Омской области.

Максимишину было 55 лет.

Как сообщает «Московский комсомолец.Омск» со ссылкой на Минздрав, его смерть не связана заболеванием COVID-19.

По данным Telegram-канала Life Shot, врача экстренно госпитализировали с высоким давлением, которое удалось сбить, но сердце медика «не выдержало». Канал со ссылкой на местный Минздрав сообщает, что причиной смерти врача стал сердечный приступ.

В конце августа Алексея Навального госпитализировали в Омске в больницу скорой помощи №1, так как ему стало плохо на борту самолета. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

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