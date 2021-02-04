Собянин назвал вероятные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения, введенные в столице из-за коронавирусной инфекции, могут снять к маю. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

На вопрос, стоит ли планировать отпуск в 2021 году уже сейчас и на какой отдых можно рассчитывать, Собянин ответил, что в случае сохранения положительной динамики ситуации с инфекцией, россияне вполне вероятно смогут подумать об отдыхе за границей. Кроме того, если такой тренд сохранится, к маю, возможно, будут сняты основные ограничения в Москве.

«Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету», — отметил он.

На сегодняшний день в столице выявлено 937,4 тыс. случаев коронавируса, из них 835,1 тыс. пациентов выздоровели и 13,7 тыс. умерли.

Однако, как считает мэр, пока рано разрешать массовые мероприятия в городе.