Тигр насмерть загрыз сотрудника зоопарка на Украине

В зоопарке в Черниговской области Украины тигр насмерть загрыз одного из сотрудников. Об этом сообщили в службе регионального управления Нацполиции.

Трагедия случилась, когда сотрудник зоопарка собирался кормить животное. Тигр напал на него и растерзал.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков», — говорится в сообщении.

В связи со случившимся было заведено уголовное дело из-за возможного нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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