В Москве в пятницу ожидается до -11°С и гололедица

В Москве в пятницу, 5 февраля, ожидается до -11°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -11 до -9°C. Будет облачно с прояснениями, ожидается гололедица, по области местами небольшой снег. Ветер северо-западный скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до -17...-15°C. Будет облачно, сохранится гололедица, местами небольшой снег. Ветер сохранит северо-западное направление, его скорость составит 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, ночью – 742 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.